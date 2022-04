VOTO L’AQUILA: MANIFESTO PEZZOPANE, MACCARONE, “GESTO VILE, SOLIDARIETA’ MASSIMA”

L’AQUILA – “Dopo l’atto vile e poco rispettoso nei confronti della candidata sindaco Stefania Pezzopane, credo sia giusto intervenire in sua difesa dato che con il suo massimo impegno vuole dare un volto nuovo a questa città che nei prossimi anni può davvero tornare ad essere la città di tutti senza lasciare indietro niente e nessuno!”

Così il candidato consigliere Fabio Maccarone della lista L’Aquila Coraggiosa,

“La provocazione è stata davvero troppo eccessiva. Schernire Stefania in questo modo è stato indecente e poco serio da parte di quei pochi facinorosi che forse, non sanno neanche cosa possa significare il valore e l’importanza della Donna!

Sosteniamo Stefania come lista e sosteniamo il suo assoluto valore di Donna, Mamma e persona sempre dedita allo scenario istituzionale”, si legge ancora nella nota.