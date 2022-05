VOTO L’AQUILA: BOSCHI, “REDDITO CITTADINANZA NON HA FUNZIONATO”, “SU CONCESSIONI BALNEARI OTTIMISTA”

L’AQUILA – “Per noi il reddito di cittadinanza non ha funzionato e questo, ovviamente, lo dicono i dati. Siamo sicuramente per politiche che sostengano persone in difficoltà, lo abbiamo dimostrato quando eravamo al governo con uno stanziamento mai visto prima di quasi tre miliardi contro la povertà, però servono politiche attive del lavoro, bisogna dare alle persone la possibilità di lavorare, l’opportunità di crescere e anche di migliorare, perché il reddito di cittadinanza significa che, in qualche modo, dipendi da un sussidio pubblico e sei sempre un po’ condannato a restare nella situazione in cui già sei”.

Così in conferenza stampa oggi presso il Comitato elettorale della candidata sindaca Stefania Pezzopane , la deputata di Italia viva Maria Elena Boschi, assieme al coordinatore regionale di Italia Viva, il deputato Camillo D’Alessandro, il coordinatore provinciale Paolo Romano candidato al Consiglio comunale nella lista L’Aquila Nuova, il responsabile della Lista civica L’Aquila Nuova Silvano Cappelli ed altri. Boschi, alle 10,30 prima della conferenza stampa ha incontrato il Magnifico Rettore Edoardo Alesse.

Sempre sul reddito di cittadinanza ha detto: “Noi invece crediamo – che si debba dare alle persone la possibilità di lavorare e di farlo mettendo a frutto quello che si è studiato, anche per un discorso di qualità e dignità personale. Utilizziamo quei soldi per far costare meno il lavoro per chi assume e per chi lavora e soprattutto investimenti, investimenti, investimenti… perché servono per far ripartire la possibilità di creare posti di lavoro”.

Per quanto concerne la situazione relativa alle concessioni balneari, la capogruppo di Italia Viva, si è detta ottimista in merito a una possibile risoluzione. “Siamo ormai all’ultimo miglio – ha detto. stamani c’è stata un’ultima riunione di maggioranza con il governo. Dovremmo essere vicini all’accordo conclusivo”. “Secondo me – ha aggiunto – il Parlamento ha fatto un buon lavoro perché ha fatto un ulteriore passo in avanti per valorizzare le professionalità, le competenze e salvaguardare in qualche modo il valore di chi ha investito negli anni sulla costa, sugli stabilimenti balneari”. Per la deputata “si è riusciti a trovare un punto di mediazione perché sappiamo che le gare vanno fatte, ma pur senza mortificare chi in questi anni ha lavorato, anche per preservare, come avviene in molti casi, il nostro paesaggio e il nostro territorio”.

La giornata aquilana di Boschi è partita dall’Università, dove accompagnata da Stefania Pezzopane, è stata ricevuta dal pro-rettore Antonio Mecozzi a palazzo Camponeschi. Un confronto di una quarantina di minuti per fare il punto sulla situazione dell’Università e per individuare eventuali linee strategiche di intervento all’interno del programma amministrativo del centrosinistra cittadino. Linee guida incluse nel progetto “L’Aquila Città del sapere” che include scuole e università.

“So che i dati dei ranking internazionale premiano l’ateneo aquilano, specie dal punto di vista della città sostenibile”, ha detto la Boschi al pro-rettore che ha sottolineato: “L’Aquila e la città si indentificano. Per questo siamo pronti a sostenere rapporti con la prossima amministrazione, qualunque si insedi al comando della città, come abbiamo sempre fatto”.

Una sinergia che viene dunque riconfermata. “La città del futuro deve essere una città giovane, dove le competenze possano crescere e forgiare un contesto sempre più innovativo da ogni punto di vista, dei diritti, delle possibilità, delle tecnologie avanzate, del digitale, della sicurezza”, aveva detto la Pezzopane presentando l’iniziativa. “L’apporto dell’Università è fondamentale. Puntiamo ad un rafforzamento dell’Aquila città Universitaria in termini di accoglienza, di innovazione e di slancio verso il futuro. Siamo una città con una storia millenaria, e vogliamo però che L’Aquila sia sempre più una città per i giovani. L’incontro di Maria Elena Boschi va in questa direzione”.

LA CONFERENZA STAMPA