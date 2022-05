VOTO L’AQUILA: MARIA ELENA BOSCHI IN VISITA ALL’UNIVERSITA’, “ECCELLENZA ITALIANA”

L’AQUILA – Parte dall’Università la visita di Maria Elena Boschi, presidente del gruppo parlamentare di IV alla Camera e già Ministro dei Rapporti con il Parlamento e le Riforme. Accompagnata dall’onorevole Stefania Pezzopane, candidato sindaco alle prossime amministrative all’Aquila è stata ricevuta dal pro-rettore Antonio Mecozzi a palazzo Camponeschi. Un confronto di una quarantina di minuti per fare il punto sulla situazione dell’Università e per individuare eventuali linee strategiche di intervento all’interno del programma amministrativo del centrosinistra cittadino. Linee guida incluse nel progetto “L’Aquila Città del sapere” che include scuole e università.

“So che i dati dei ranking internazionale premiano l’ateneo aquilano, specie dal punto di vista della città sostenibile”, ha detto la Boschi al pro-rettore che ha sottolineato: “L’Aquila e la città si indentificano. Per questo siamo pronti a sostenere rapporti con la prossima amministrazione, qualunque si insedi al comando della città, come abbiamo sempre fatto”.

Una sinergia che viene dunque riconfermata. “La città del futuro deve essere una città giovane, dove le competenze possano crescere e forgiare un contesto sempre più innovativo da ogni punto di vista, dei diritti, delle possibilità, delle tecnologie avanzate, del digitale, della sicurezza”, aveva detto la Pezzopane presentando l’iniziativa. “L’apporto dell’Università è fondamentale. Puntiamo ad un rafforzamento dell’Aquila città Universitaria in termini di accoglienza, di innovazione e di slancio verso il futuro. Siamo una città con una storia millenaria, e vogliamo però che L’Aquila sia sempre più una città per i giovani. L’incontro di Maria Elena Boschi va in questa direzione”.