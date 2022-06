VOTO L’AQUILA: MARLENE CAPUZZI, “INTEGRAZIONE VALORE AGGIUNTO CHE ARRICCHISCE TUTTI”

L’AQUILA – “Ho deciso di candidarmi con la lista Demos, perché pone al centro la solidarietà a 360°, nella convinzione, come testimonia anche la mia esperienza personale, che l’integrazione è un valore aggiunto che arricchisce tutti. Ma a L’Aquila la cosa bisogna fare molto di più, mancano ad esempio servizi essenziali per per aiutare i migranti nel processo di integrazione, nelle loro esigenze, in particolare quella di trovare lavoro”.

Lo afferma nell’interviste di Abruzzoweb, Marlene Capuzzi, candidata della lista Demos, nella coalizione di centrosinistra che sostiene Stefania Pezzopane sindaco.

Capuzzi, 28 anni, è nata in Camerun arrivata in Italia all’età di 12 anni, a L’Aquila dal 2014 per studiare l’Università, ed è ora infermiera professionale.