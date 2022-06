VOTO L’AQUILA: MELONI CHIUDE CAMPAGNA ELETTORALE BIONDI, OGGI IN CITTÀ SEGRETARIO DEM LETTA E FITTO

L’AQUILA – Proseguono gli appuntamenti elettorali in vista delle amministrative in programma all’Aquila il 12 giugno.

Per il centrosinistra sarà oggi in Abruzzo Enrico Letta, segretario nazionale del Partito Democratico. Alle 17 Letta sarà all’Aquila, alla Villa Comunale, a un evento pubblico a sostegno della candidata sindaca del centrosinistra Stefania Pezzopane.

Alle 10.30 incontrerà a Martinsicuro, a piazza Cavour, la candidata sindaca Simona Lattanzi. Alle 11.45 inaugurerà la nuova sede del Pd Abruzzo, a Pescara, in via Tiburtina Valeria 144, assieme a una rappresentanza del partito regionale, provinciale e comunale, delle Donne Democratiche e dei Giovani Democratici.

Nella medesima occasione incontrerà il Comitato di quartiere “Per una nuova Rancitelli”. Il segretario Letta rilascerà dichiarazioni e risponderà alle domande della stampa a seguire, alle 12.30.

In occasione dell’incontro di ieri con l’imprenditore ed ex sottosegretario Guido Crosetto, tra i fondatori di Fratelli d’Italia, a sostegno del sindaco uscente, Pierluigi Biondi, l’annuncio che venerdì prossimo, giorno di chiusura della campagna elettorale, arriverà la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Per il centrodestra nel comitato di Piazza Duomo arriverà invece oggi il copresidente del gruppo Ecr-Fdi al Parlamento europeo, Raffaele Fitto, e il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, che terranno una conferenza stampa per illustrare progetti e iniziative di sostegno alle imprese.

Per Forza Italia appuntamento per lunedì 6 giugno, ore 12:30, con una conferenza stampa presso il Palazzetto dei Nobili, dove interverrà Mara Carfagna, Ministro per il Sud e la coesione territoriale.

Martedì 7 giugno, sempre a L’Aquila, presso l’Auditorium del Parco, è previsto un incontro con Renato Brunetta, Ministro della Funzione Pubblica, che illustrerà lo stato dell’arte dei progetti di rilevanza nazionale che avranno sede nel capoluogo abruzzese.

Prosegue il tour del candidato sindaco civico Americo Di Benedetto che oggi sarà a di San Vittorino, alle 17, domenica a Tempera e San Giacomo, dalle ore 17. Lunedì il candidato civico sarà alle 18 a Cansatessa e Pettino, martedì alle 18 ad Arischia, giovedì 9 giugno a Preturo.

Si tiene oggi, alle ore 11, nella sede comunale di Palazzo Fibbioni, l’evento organizzato dalla lista del Movimento 5 Stelle L’Aquila, dal titolo ” superbonus 110% e comunità energetiche rinnovabili”. A relazionare su queste importanti misure, che rappresentano delle importanti opportunità soprattutto in un periodo di crisi energetica, la senatrice Gabriella Di Girolamo, capogruppo del M5S in commissione lavori pubblici, ed il senatore Agostino Santillo, Ingegnere e coordinatore comitato infrastrutture e mobilità sostenibile del M5S.

Oggi infine alle 16.30 a palazzo Fibbioni, la lista civica LiberAquila, che candida Simona Volpe organizza un incontro sulle prospettive di impiego dei fondi europei per supportare lo sviluppo dell’Aquila, con ospite l’avvocato e dirigente regionale Paola Di Salvatore.