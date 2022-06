VOTO L’AQUILA, MELONI: “PROFONDAMENTE ORGOGLIOSA DEL LAVORO DI BIONDI E FDI”

L’AQUILA – “Sono fiera, profondamente orgogliosa del lavoro fatto da Fratelli d’Italia e Pierluigi Biondi in questi 5 anni”.

Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, questa sera all’Aquila a sostegno del ricandidato sindaco Pierluigi Biondi nel comizio di chiusura della campagna elettorale.

“Negli ultimi cinque anni la città ha avuto una visione, concretezza, al di là della ricostruzione che prosegue spedita. L’Aquila con Biondi è in cima a tante classifiche di gradimento come qualità della vita, attrazione di investimenti ed investitori, servizi per gli anziani, Pmi, innovazione, cultura”.

“Ringrazio allo stesso modo il presidente Marco Marsilio, con il quale abbiamo un legame da anni, per il prezioso lavoro che sta facendo in Regione”.

“Vittoria al primo turno? Sono abituata a combattere fino alle fine le battaglie ma non ho dubbi come finirà. E comunque non voglio parlare di vittoria al primo turno anche per scaramanzia”.