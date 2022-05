VOTO L’AQUILA: MINISTRO GARAVAGLIA E RONZULLI IN CITTA’, DOMANI SALVINI E BOSCHI

L’AQUILA – Continuano gli appuntamenti elettorali con le visite dei “big” di partito a sostegno dei candidati a sindaco alle prossime elezioni amministrative dell’Aquila in programma il 12 giugno.

Dopo le visite del presidente nazionale di Noi con l’Italia Maurizio Lupi e del sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso (Lega), ieri in città a sostegno del sindaco uscente Pierluigi Biondi, di FdI, oggi sarà la volta della senatrice Licia Ronzulli, responsabile nazionale di Forza Italia per i rapporti con gli alleati, all’Aquila per la presentazione della lista.

L’appuntamento è alle ore 12, presso l’Hotel La Dimora del Baco, in località Centi Colella.

In città anche il ministro del turismo, Massimo Garavaglia, della Lega, che incontrerà cittadini ed operatori, visiterà il centro storico dell’Aquila e alle 15,30 al Palazzetto dei Nobili terrà una conferenza stampa.

Giovedì sera per gli elettori della Lega l’atteso ritorno del leader Matteo Salvini: alle 21, l’ex ministro degli Interni nella Villa Comunale terrà un comizio in appoggio ai candidati consiglieri e alla coalizione di Biondi.

Sempre giovedì, a mezzogiorno, presso il comitato elettorale della candidata del centrosinistra, la deputata dem Stefania Pezzopane in via XX settembre 7 a L’Aquila, sarà presente la deputata Maria Elena Boschi presidente del Gruppo Parlamentare di IV alla Camera e già Ministra dei Rapporti con il Parlamento e le riforme.

Saranno con lei la candidata sindaca, il coordinatore regionale IV Camillo D’Alessandro, il coordinatore provinciale Paolo Romano, candidato al Consiglio comunale nella lista L’Aquila Nuova, il responsabile della Lista civica L’Aquila Nuova Silvano Cappelli ed altri.

La deputata Boschi, alle 10,30, prima della conferenza stampa, incontrerà il magnifico rettore Edoardo Alesse e poi farà una passeggiata nel centro storico della città.

Americo Di Benedetto inaugurerà oggi i comitati elettorali in via Verdi 9 e in corso Vittorio Emanuele 95.