VOTO L’AQUILA: MONTARULI PER MALAFOGLIA, “QUI CLASSE DIRIGENTE ESEMPIO DELLA FORZA DI FDI”

L’AQUILA – “Quella vissuta all’Aquila è un po’ la parabola di Fratelli d’Italia a livello nazionale, dove un manipolo di militanti, quando nessuno credeva nella scelta di Giorgia Meloni e il partito non esisteva, ha scommesso su un progetto riuscendo in pochi anni a strutturarlo e a formare una classe dirigente oggi in grado, qui, di amministrare la città e, a Roma, di governare il paese”.

Così il deputato Augusta Montaruli, componente della Commissione Affari costituzionali, intervenendo all’Aquila a sostegno della candidatura di Michele Malafoglia, portavoce comunale dei meloniani e candidato al Consiglio comunale.

Avvocato, in politica sin da giovanissima con all’attivo diversi incarichi all’interno del partito e nelle istituzioni, la Montaruli è in Fratelli d’Italia sin dalla sua fondazione e condivide con Malafoglia proprio l’appartenenza ai meloniani sin dalla prima ora.

Tra le sue battaglie, quella a tutela della sicurezza e alla lotta al degrado con diverse iniziative in piazza, la difesa dei diritti delle donne, la lotta al femminicidio fino a quella in Parlamento per l’approvazione della Lis, la lingua dei segni.

All’incontro al Palazzetto dei Nobili, hanno partecipato anche Margherita Paoletti, candidata di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale, e Carla Mannetti, assessore comunale.

“Spesso si imputa al nostro partito il fatto di non avere una classe dirigente”, ha detto la Montaruli, “ma L’Aquila dimostra l’esatto contrario, considerando che in questa città si è stati in grado di esprimere un sindaco, peraltro particolarmente apprezzato, consiglieri e assessori che oggi hanno maturato un’esperienza importante. Fratelli d’Italia ha una classe dirigente che dimostra le proprie capacità anche nei momenti più difficili e nelle scelte più ardue”.

“In un quadro politico in cui tutti litigano, noi siamo costruttivi pur dall’opposizione”, ha aggiunto, “non serve urlare per far rispettare le proprie idee, serve invece determinazione, scansare l’improvvisazione, servono studio, preparazione, militanza, sacrificio: tutti requisiti che i candidati di Fratelli d’Italia hanno”.