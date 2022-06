VOTO L’AQUILA: OGGI IN CITTÀ SPERANZA, CARFAGNA E CASTALDO. DI BENEDETTO PROSEGUE TOUR FRAZIONI

L’AQUILA – Proseguono gli incontri in vista delle elezioni amministrative in programma il 12 giugno e all’Aquila, per l’ultima settimana di campagna elettorale – eventuale ballottaggio a parte -, arriveranno altri “big” dei partiti e almeno tre ministri, a partire da lunedì, a sostegno dei candidati.

Oggi il ministro della Salute Roberto Speranza, segretario nazionale di Articolo Uno, sarà all’Aquila a sostegno della candidatura a sindaca di Stefania Pezzopane e della lista L’Aquila coraggiosa.

Speranza porterà un saluto all’assemblea territoriale di delegate, delegati, attiviste ed attivisti della CGIL della Provincia dell’Aquila all’Auditorium del Castello; a seguire, avrà un incontro con operatori del settore per ascoltare i problemi e le criticità della sanità aquilana.

Alle 18:15, è previsto un evento pubblico di sostegno alle candidate e ai candidati di L’Aquila coraggiosa nel comitato elettorale della coalizione in via XX Settembre, angolo via Sant’Agostino, Alle 19.30 evento a piazza palazzo con la candidata Simona Giannangeli. Annunciato anche una visita nei prossimi giorni del sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

L’ appuntamento per M5s è per oggi, ore 18:00, presso Palazzetto dei Nobili” con l’eurodeputato Eurodeputato del Movimento 5 Stelle Fabio Massimo Castaldo, che si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti e le tecnicità necessarie per comprendere al meglio come e dove i fondi europei possono essere reperiti e sfruttati all’interno delle realtà territoriali.

Castaldo sarà affiancato dalla dottoressa Veronica Rocco, project & financial manager, e dalla Senatrice Gabriella Di Girolamo che spiega: “FondiAmo è uno strumento direttamente accessibile a tutti i cittadini interessati nei territori. Artigiani, agricoltori, piccoli e medi imprenditori, studenti: tutti noi abbiamo diritto di conoscere e poter utilizzare gli strumenti che l’Europa ci fornisce (e che finora abbiamo usato, come sistema-paese, poco e male). Per questo auspico che tutti i cittadini aquilani partecipino all’incontro di oggi, di modo da creare una nuova consapevolezza sull’importanza di questi fondi che serva come sprono verso i rappresentanti locali, affinché li utilizzino al meglio, in una prospettiva di crescita e miglioramento del territorio stesso”.

Per il ricandidato sindaco della coalizione di centrodestra Pierluigi Biondi, di FdI, sempre oggi interverrà per Forza Italia, alle 12:30, con una conferenza stampa presso il Palazzetto dei Nobili, Mara Carfagna, ministro per il Sud e la coesione territoriale.

Martedì 7 giugno, sempre a L’Aquila, presso l’Auditorium del Parco, è previsto un incontro con Renato Brunetta, ministro della Funzione Pubblica, che illustrerà lo stato dell’arte dei progetti di rilevanza nazionale che avranno sede nel capoluogo abruzzese. alle 18.30 al palazzetto dei Nobili, prevista poi la visita della deputata Fdi Augusta Montaruli.

E arriverà anche Giovanni Toti, leader di “Italia al Centro” e presidente della Regione Liguria, per sostenere la lista “L’Aquila al Centro” e il sindaco Pierluigi Biondi. L’appuntamento è alle ore 19:00 di domani, presso l’osteria “La Fenice” in via Borgo Rivera, nelle adiacenze della Fontana delle 99 Cannelle.

Sempre domani alle ore 11:30 nella Sala Rivera di Palazzo Fibbioni il candidat Biondi, e il Capogruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Francesco Lollobrigida, e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, terranno una conferenza stampa sul tema delle infrastrutture autostradali abruzzesi

Venerdì invece, giorno di chiusura della campagna elettorale, arriverà la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Prosegue il tour dell’On van di Biondi che sarà oggi a Preturo, alle ore 17, al centro anziani di Poggio Santa Maria, alle 19.30, e a Collefracido di Sassa, alle 20

Prosegue il tour del candidato civico Americo Di Benedetto nelle frazioni: oggi il candidato civico sarà alle 18 a Cansatessa e Pettino, martedì alle 18 ad Arischia, giovedì 9 giugno a Preturo. Poi la chiusura di campagna elettorale all’Aquila. Attesi nei prossimi giorni eventi di Emma Bonino e del sottosegretario Benedetto Della Vedova.