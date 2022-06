L’AQUILA – Proseguono gli appuntamenti elettorali in vista delle amministrative in programma all’Aquila il 12 giugno.

Oggi il vice segretario nazionale, il deputato Andrea Crippa, sarà a L’Aquila per sostenere i candidati della Lega alle amministrative del prossimo 12 giugno.

Dopo aver incontrato il sindaco Pierluigi Bondi, l’esponente del Carroccio insieme al segretario regionale, il deputato aquilano Luigi D’Eramo, farà il punto in una conferenza stampa convocata alle 11:30 nella sede regionale della Lega, in via Bazzano 2.

Alle 11 ci sarà la presentazione della lista L’Aquila futura, che fa riferimento al vicepresidente del consiglio regionale, Roberto Santangelo.

Prosegue il tour del candidato sindaco civico Americo Di Benedetto che sarà alle 16.30 nella frazione di Filetto, alle 17.30 ad Assergi, alle 19 a Camarda.

Per la candidata del centrosinistra Stefania Pezzopane, venerdì alle 15, nella sede del Pd in via XX settembre, saranno in città l’ex ministro dem Francesco Boccia e il ministro Andrea Orlando, ministro del lavoro e delle politiche sociali nel governo Draghi.

Sabato sarà la volta di Enrico Letta, segretario nazionale del Partito Democratico, che parteciperà a incontri in Abruzzo. Alle 11.45 inaugurerà la nuova sede del Pd Abruzzo, a Pescara, in via Tiburtina Valeria 144, assieme a una rappresentanza del partito regionale, provinciale, delle Donne Democratiche e dei Giovani Democratici. Rilascerà dichiarazioni e risponderà alle domande della stampa a seguire, alle 12.30.

Alle 17 Letta sarà all’Aquila, alla Villa Comunale, a un evento pubblico a sostegno della candidata sindaca.