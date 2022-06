VOTO L’AQUILA: ON VAN DI BIONDI FA TAPPA NELLA FRAZIONE DI ONNA

L’AQUILA – Quarta tappa nella piazza della frazione di Onna per l’ON van di Pierluigi Biondi, ricandidato per la coalizione di centrodestra, che ha inteso riportare la politica nelle piazze e per le strade con l’ascolto diretto dei cittadini dello sconfinato territorio aquilano, con tante peculiarità differenti, sui temi più importanti, per raccontare loro quanto in questi anni sia stata data attenzione a tutte le questioni che li riguardano per creare occasioni di incontro e confronto con la cittadinanza e i candidati consiglieri.

A Onna sono stati sbloccati oltre 88 milioni di euro per la ricostruzione privata, mentre altri 54mila euro sono stati impiegati per opere pubbliche.

Tra i lavori più importanti, in fase di esecuzione a Onna, la realizzazione del campo da calcetto presso l’impianto sportivo del paese, nonché l’adeguamento e ampliamento dell’area del sottopasso ferroviario ricadente nella frazione.