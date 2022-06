VOTO L’AQUILA: OTTAVA TAPPA ON VAN BIONDI A PRETURO, SASSA E BAGNO

L’AQUILA – Le frazioni di Preturo, Sassa, Bagno, Vallesindole e San Benedetto di Bagno hanno segnato l’ottava tappa dell’ON van di Pierluigi Biondi, ricandidato per la coalizione di centrodestra.

Nell’ambito di un programma di investimenti per le frazioni pari a 120 milioni di euro, solo per Preturo, ad esempio, sono stati sbloccati contributi per la ricostruzione privata di quasi 100milioni di euro, per i lavori pubblici invece sono stati investiti oltre 2milioni di euro.

Nello specifico, a Casaline di Preturo, sono stati programmati, con un finanziamento di 150mila euro del fondo complementare del PNRR, il consolidamento e la rifunzionalizzazione dell’ex scuola primaria del paese. Così come a Menzano di Preturo, dove con il fondo complementare del PNRR pari a 150mila euro, sono stati programmati il consolidamento e la rifunzionalizzazione dell’ex scuola primaria della frazione. Sempre a Menzano, è stato realizzato il parco giochi, con risorse comunali pari a 7mila euro. A Cese di Preturo, con risorse comunali di oltre 40mila euro, è stato già eseguito il rifacimento di via dei Giardini.

A Preturo, invece, sono stati eseguiti i lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria del fabbricato da utilizzare quale sede della scuola primaria della frazione, di sistemazione di Piazza Domenico Vittorini con risorse comunali di quasi 90mila euro, la realizzazione dell’impianto di irrigazione e della tribuna del campo sportivo, con un finanziamento di 60mila euro, la manutenzione straordinaria dei fontanili delle frazioni di Preturo, San Marco e Pozza, con una spesa di risorse comunali di 25mila euro, la realizzazione del parco giochi, con un investimento di fondi comunali pari a 25milaeuro e la copertura dei loculari con la manutenzione dell’area esterna al cimitero civico del paese con un investimento di risorse di 30mila euro.

Programmati, inoltre, la messa in sicurezza degli impianti sportivi di Preturo, con l’adeguamento energetico degli spogliatoi e del manto da gioco, con un finanziamento del fondo complementare del PNRR pari a 500mila euro, i lavori di manutenzione straordinaria della scuola dell’infanzia in via Piedi Le Vigne, grazie al mutuo con la cassa Depositi e Prestiti di quasi 150mila euro, l’intervento di riparazione e miglioramento sismico dell’immobile denominato “Delegazione Preturo”, il collegamento stradale tra la S.S.80 e la S.S.18 all’altezza dell’aeroporto di Preturo, circa la realizzazione del tratto tra l’intersezione di via Preturo, via Aringo e via Sconci con percorso ciclabile annesso, grazie ad un finanziamento di oltre 100mila euro.

A Sassa, per la ricostruzione privata di tutte le frazioni, sono stati sbloccati fondi per oltre 100milioni di euro, per la ricostruzione pubblica, invece, sono stati investiti oltre 29milioni di euro.

Grazie al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA) è stato finanziato un piano di investimento previsto dal PNRR di oltre 6 milioni di euro per il recupero dell’ex sito scolastico di Sassa.

L’intervento di rigenerazione urbana prevede la realizzazione di un blocco dedicato alla reintegrazione sociale e alla realizzazione di un palazzetto dello sport. L’area esterna sarà caratterizzata da spazi ad uso comune, quali area fitness, aree ricreative e aree verdi.

Nell’ambito dei finanziamenti del fondo PNRR previsti dal Pinqua, è stato programmato, inoltre, con un investimento di quasi 10milioni di euro, l’intervento di ristrutturazione dell’edificio dismesso e di riqualificazione delle aree pubbliche “ex Sercom” a Pagliare di Sassa.

A Colle Sassa sono state realizzate le nuove pensiline alle fermate degli autobus, con un finanziamento di quasi 4mila euro.

A Foce di Sassa sono stati programmati il consolidamento e la rifunzionalizzazione dell’ex scuola dell’infanzia di Foce-Colle Sassa, con un finanziamento del fondo complementare del PNRR di 150mila euro, la sistemazione e messa in sicurezza di via San Martino-Foce per investimenti pari a 350mila euro.

A Genzano di Sassa sono stati eseguiti i lavori di demolizione della cappella-ossario e di manutenzione straordinaria dei loculari del cimitero locale con due finanziamenti di, rispettivamente, 50mila e 142mila euro. Programmati, inoltre, i lavori di riparazione del danno con miglioramento sismico dell’ex scuola elementare di Genzano, con una spesa di 350mila euro, e la verifica urbanistica con sistemazione e costruzione del nuovo loculario, con risorse comunali di 478mila euro.

A Pagliare di Sassa è stata effettuata la manutenzione straordinaria dei Moduli ad uso scolastico provvisorio (Musp) con fondi Cipe di oltre 80mila euro, insieme alla sistemazione del piazzale dei presidi scolastici eseguito con risorse comunali di oltre 45mila euro.

A Poggio Santa Maria sono stati programmati il consolidamento e la rifunzionalizzazione dell’ex scuola primaria della frazione, con un finanziamento del fondo complementare del PNRR pari a 150mila euro.

Eseguiti, inoltre, i lavori di manutenzione straordinaria della copertura e degli spazi esterni dell’edificio comunale di Poggio Santa Maria, con risorse dell’ente di quasi 80mila euro.

Nona tappa per le frazioni di Bagno Grande, Vallesindole e San Benedetto di Bagno, per l’ON van di Pierluigi Biondi, ricandidato per la coalizione di centrodestra che ha inteso riportare la politica in piazza e per le strade con l’ascolto diretto dei cittadini dello sconfinato territorio aquilano, con tante peculiarità differenti, sui temi più importanti, per raccontare loro quanto in questi anni sia stata data attenzione a tutte le questioni che li riguardano e per creare occasioni di incontro e confronto con la cittadinanza e i candidati consiglieri.

Nell’ambito di un programma di investimenti per le frazioni pari a 120 milioni di euro, solo per Bagno e le sue frazioni, ad esempio, sono stati sbloccati contributi per la ricostruzione privata di oltre 170milioni di euro, per i lavori pubblici invece sono stati investiti quasi 3milioni di euro.

Nella frazione di Bagno Grande, grazie ad un finanziamento di oltre un milione di euro, sono in via di ultimazione i lavori di demolizione della scuola primaria e ricostruzione della scuola d’infanzia. Ultimati, inoltre, i lavori di manutenzione dei loculi finanziati con risorse comunali pari a 20mila euro.

A Civita di Bagno sono stati ultimati i lavori di manutenzione per l’adeguamento di alcuni uffici della delegazione del paese presso il Circolo ricreativo San Raniero, finanziati con risorse comunali di quasi 50mila euro, i lavori di manutenzione e coperture del cimitero civico, realizzati con un investimento di risorse comunali pari a 25mila euro. Programmati, inoltre, i lavori di recupero di Palazzo Oliva, con fondi Cipe di 400mila euro.

Nella frazione di Vallesindola di Bagno sono stati ultimati i lavori di riqualificazione della piazza, con un investimento di risorse comunali di 20mila euro, insieme ai lavori di manutenzione e ripristino delle pavimentazioni stradali di collegamento alla stessa piazza, con un investimento di risorse comunali di oltre 40mila euro.