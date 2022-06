VOTO L’AQUILA: PADOVANI (99 L’AQUILA), “MAI PIU’ CITTADINI DI SERIE A E DI SERIE B”

L’AQUILA – “Chi come me è dell’Aquila lo sa: si dice che la nostra città sia quella delle 99 chiese, delle 99 piazze, delle 99 cannelle. Il 99 è il simbolo più importante dell’unità della Città pur nella varietà dei suoi borghi. La lista “99 L’Aquila” vuole rendere omaggio a questa profonda bellezza e diversità del nostro territorio e trasmettere la nostra convinzione che la Politica, quella vera e con la P maiuscola, debba conoscere e saper arrivare in ogni angolo della città, non solo quelli di cui è comodo parlare a fini di propaganda”.

Così nel suo appello al voto Gianni Padovani, candidato 99 L’Aquila, segretario regionale Psi.

“Tra le tante azioni previste da “99 L’AQUILA” per rendere la nostra città un posto migliore, alcune sono per me prioritarie. Promuovere Lo Sport come rilevante fattore di sviluppo della città. Sarà mio impegno promuovere lo Sport come impiantistica e per integrare il progetto sportivo in uno scenario di azioni per il miglioramento della qualità della vita; Realizzare 1000 Parcheggi, perché la mancanza di parcheggi e delle strutture di servizio alla mobilità pregiudicano la vera rinascita del Centro storico! Valorizzare Turismo & Cultura, perché L’Aquila deve volare alto, progettando politiche innovative per la cultura, il turismo e per lo sviluppo sostenibile del Gran Sasso; Costruire La Città Futura, con la redazione del Piano Regolatore Generale e la valorizzazione dei borghi. Mai più cittadini di serie A e di serie B!”

“Siamo convinti che sia indispensabile adesso UNIRE le forze e le idee per (ri)costruire finalmente una città migliore. Vogliamo farlo con i cittadini e per i cittadini. Così che ognuno possa fare la propria parte ed essere l’1 che serve per rendere L’Aquila perfetta. Con il tuo sostegno possiamo costruire un nuovo futuro per la nostra città”.