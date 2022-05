VOTO L’AQUILA: PADOVANI, “CAPITALE SPORT…MA SENZA IMPIANTI, CON PALAZZETTO E PALAJAPAN AL PALO”

L’AQUILA – “Ben venga il titolo di capitale europea dello sport, ma resta il fatto che a L’Aquila non ci sono le strutture adeguate per ospitare gli sport maggiori, le società si devono adattare alle palestre nelle scuole, si attende ancora il completamento dei lavori al palazzetto dello Sport e del Pala Japan. A maggior ragione serve una svolta, rispetto all’amministrazione Biondi, e una priorità dovrà essere un piano strategico e infrastrutturale concreto e ambizioso”.

Lo afferma nell’intervista ad Abruzzoweb Gianni Padovani, segretario regionale del Partito socialista italiano, candidato nella lista “99 L’Aquila”, nella coalizione di centro-sinistra a sostegno della candidata sindaca Stefania Pezzopane, deputata del Pd.

Altra priorità per Padovani sono i parcheggi: “La loro scarsità impedisce da anni la vera rinascita del centro storico. Io dico che in tempi stretti se ne possono realizzare oltre mille, ad esempio riprendendo in mano i progetti relativi a via della Croce Rossa e all’ex Inam”.

L’INTERVISTA