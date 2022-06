VOTO L’AQUILA, PALUMBO (PD): “IN 5 ANNI PERSE TANTE OCCASIONI, IN CAMPO CON SERIETA’ E COMPETENZA”

L’AQUILA – “Sono stati cinque anni contraddistinti da un Consiglio comunale asservito ad un’Amministrazione che è andata avanti per inerzia nei primi 4 anni, accelerando solo nell’ultimo”.

Un “giudizio assolutamente negativo”, quello del capogruppo Pd al Consiglio comunale dell’Aquila Stefano Palumbo, ricandidato alle prossime elezioni amministrative in programma il 12 giugno, che ha tracciato il bilancio di 5 anni di Giunta di centrodestra.

Per Palumbo, una delle criticità più evidenti: “è che non c’è nessuna visione strategica che dovrebbe trascinare sistema economico e sociale, tante le occasioni perse”.

Tra le cose da fare, “riaccendere i riflettori sui servizi esenziali: non c’è stato un miglioramento sul tema trasporto pubblico, sulla raccolta rifiuti, i parcheggi nel centro storico, che restano quelli che c’erano ovvero posti di fortuna tra i vicoli della città; e ancora frazioni completamente abbandonate, Progetti Case decadenti, edilizia cimiteriale in ritardo, per non parlare di quella pubblica e privata”.

“In questi anni ho acquisito esperienza e lavorato molto per la città, metto a disposizione questa esperienza con serietà e competenza puntando all’innovazione”.

VOTO L’AQUILA, PALUMBO (PD):