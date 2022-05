VOTO L’AQUILA, PANZA (LEGA): “MONTAGNA VOLANO PER CRESCITA ECONOMICA “

L’AQUILA – “In un contesto come quello aquilano, lo sviluppo della Montagna, non può che essere un traino per l’economia. L’amministrazione Biondi ha intrapreso un’ottima strada con grandi progetti di riqualificazione”.

Così l’eurodeputato Alessandro Panza, incontrando ad Assergi, frazione del capoluogo di regione, gli operatori del settore insieme al coordinatore regionale del Carroccio, il deputato aquilano Luigi D’Eramo, Giorgio Fioravanti, candidato al consiglio comunale nonché responsabile regionale politiche montane della Lega e il sindaco Pierluigi Biondi, ricandidato del centrodestra alle elezioni amministrative del 12 giugno prossimo.

“Le idee del centrodestra per i prossimi 5 anni – ha spiegato ancora Panza – sono chiare e concrete tese a stimolare l’indotto economico, con la creazione di più posti di lavoro e più servizi”.

Sempre nell’ambito della campagna elettorale della Lega e del Centrodestra, mercoledì primo giugno sarà a L’Aquila il sottosegretario all’interno Nicola Molteni e la visita del vice segretario nazionale del Carroccio, il deputato Andrea Crippa, nei comuni abruzzesi al voto il prossimo 12 giugno.