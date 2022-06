VOTO L’AQUILA, PD: “RISULTATO DELUDENTE MA PRIMO PARTITO CENTROSINISTRA”

L’AQUILA – “Pierluigi Biondi ha vinto. Facciamo le congratulazioni a lui ed alla sua coalizione e gli auguriamo buon lavoro nell’interesse dell’Aquila. Il risultato della nostra coalizione è sicuramente deludente ed al di sotto delle aspettative. Il PD, tuttavia, considerando i dati attuali, si conferma il primo partito del centrosinistra e con le sue candidate e i suoi candidati ha rappresentato un argine. Certamente il PD, nei prossimi giorni, aprirà una riflessione su quello che la città si aspetta in termini di progetto politico e di necessario rinnovamento e cambiamento non più eludibili”. Così, in una nota, Emanuela Di Giovambattista, segretaria PD L’Aquila.