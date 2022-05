VOTO L’AQUILA, PEZZOPANE: “6 LISTE PER COALIZIONE DEMOCRATICA E PROGRESSISTA, VINTA PRIMA SFIDA”

L’AQUILA – “Un ringraziamento dal profondo del cuore alle candidate e ai candidati che hanno deciso di scendere in campo per sostenere la mia candidatura. Auguro loro tanto successo”.

Così, in una nota, la candidata a sindaco Stefania Pezzopane, deputata Pd, che aggiunge: “Sono 6 le liste che animeranno la coalizione Democratica e progressista, Partito democratico, L’Aquila coraggiosa, L’Aquila nuova, 99 L’Aquila, Demos e Movimento 5 stelle che raccolgono 14 tra partiti, movimenti e gruppi civici di centrosinistra; alle mie spalle c’è un gruppo di donne e uomini forte e coeso, che mi spingono e mi danno forza, giovani, e sono davvero tanti, la classe dirigente di domani, e persone con maggiore esperienza politica e amministrativa. Con loro costruiremo L’Aquila nuova, la grande L’Aquila, una città aperta, inclusiva, solidale, progressista; donna e forte!”.

“La prima sfida è stata vinta: riunire il centrosinistra e allargarlo oltre i suoi confini tradizionali, accogliendo in seno alla coalizione il Movimento 5 stelle e i movimenti civici che hanno animato con le loro proposte e le loro iniziative il post terremoto; da oggi al 12 giugno dobbiamo affrontarne un’altra, camminando strada per strada, quartiere per quartiere, borgo per borgo: far sì che il nostro progetto di città, condiviso e partecipato, possa convincere gli aquilani ad accordarci la loro fiducia”.

“L’Aquila merita di più, abbiamo possibilità mai esplorate, risorse già disponibili e altre da cercare ed intercettare con il Pnrr e con la nuova programmazione dello Stato e dell’Europa. Abbiamo in mente iniziative per lanciare L’Aquila nel contesto regionale, nazionale ed europeo: per creare lavoro e ricchezza. Ho rapporti e relazioni forti e utili alla città. Sia nel governo nazionale che in Europa. Sono convinta che questa sfida la vinceremo. L’Aquila insieme, unire la città in un grande progetto, questo vogliamo fare”, conclude Pezzopane.