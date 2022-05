VOTO L’AQUILA, PEZZOPANE A VALLE PRETARA: “BIONDI NON C’E’, AVEVAMO PORTATO LA SEDIA ANCHE PER LUI”

L’AQUILA – “Siamo a Valle Pretara, ma il sindaco che avevo invitato per un confronto sulle criticità di questa importante zona della città, da troppo lasciata in stato di abbandono non c’è. Non si è presentato”.

Così la deputata dem Stefania Pezzopane, candidata a sindaco dell’Aquila, che oggi in occasione del volantinaggio di oggi pomeriggio a Valle Pretara aveva invita il primo cittadino uscente, Pierluigi Biondi, di FdI, per un confronto “con una sedia in più”.

In realtà, con una nota inviata poco fa, Biondi ha declinato l’invito chiedendo alla Pezzopane di essere “chiara con la Comunità” e che “può bastare una sola sedia, la sua”.

“La sedia l’avevamo portata noi anche per lui. Resta un posto vuoto, ma non ci perdiamo d’animo – scrive la candidata – Non rinunciamo al confronto. Parliamo con le cittadine e i cittadini e quella sedia la riempiamo a modo nostro. Ascoltiamo i cittadini, i loro problemi, le loro difficoltà. Questa è la nostra politica. Una politica che non teme il confronto e che non si sottrae”.