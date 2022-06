VOTO L’AQUILA, PEZZOPANE: “BIONDI FAVORITO DA MIO LAVORO A ROMA”

L’AQUILA – “Ho fatto gli auguri al sindaco Biondi per la sua rielezione”.

Così Stefania Pezzopane a caldo dal suo Comitato elettorale davanti ai risultati che la davano perdente.

“Sapevo che fosse una sfida difficile per le previsioni su Biondi, ma ho accettato la sfida e creato una coalizione di giovani, che mi ha data energia e la serenità con cui parlo ora. Biondi era il favorito, poiché ha raccolto i frutti del lavoro parlamentare fatta da me a Roma. Tra questi il fondo complementare al Pnrr e i fondi arrivati per la ricostruzione. Il paradosso è che ha fatto bene, grazie ai provvedimenti arrivati dal Governo, mentre i problemi cittadini come la situazione dei trasporti, la ricostruzione delle scuole e la riapertura del centro sportivo di Verdeaqua sono rimasti irrisolti. Grazie a questa campagna elettorale abbiamo rimesso al centro i problemi dell’Aquila. Tornerò in consiglio comunale, a capo di questa nuova coalizione, per vigilare sull’operato di Biondi. Non consentirò che gli aquilani siano presi in giro per altri cinque anni. Chiederemo conto a Biondi di tutti i fondi portati da Roma per la città affinché non siano usati per scopi elettoralistici”, continua Pezzopane.

“Con queste elezioni volevamo recuperare la sconfitta di 5 anni fa. Mi sono messa a disposizione creando una coalizione di uomini e donne di grande impegno, ma non è bastato. Il Pd nelle prossime settimane dovrà fare una riflessione su questa seconda sconfitta. Di Benedetto ha condotto una campagna spingendo sul voto disgiunto, io ho lavorato per la coalizione. Non provo risentimento, né mi rimprovero nulla. Una delle mie più grandi soddisfazioni è stata aver coinvolto tanti giovani che non deluderò. Mi hanno dato una grandissima energia che mi servirà per lavorare in consiglio comunale, insieme al mio lavoro parlamentare che ricomincerà da domani”, conclude Pezzopane.