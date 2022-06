L’AQUILA – In vista delle elezioni amministrative in programma domenica 12 giugno all’Aquila, la candidata a sindaco del centrosinistra, Stefania Pezzopane, chiude la campagna elettorale con un evento in programma a partire dalle 19, muovendo dalla Fontana Luminosa con una “passeggiata musicale aquilana” fino a raggiungere Piazza Nove Martiti per un comizio.

