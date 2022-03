VOTO L’AQUILA, PEZZOPANE: “LA DESTRA USA LEVE DEL POTERE, CENTROSINISTRA HA PROGETTO NUOVO”

L’AQUILA – “Vogliamo cercare di raggiungere ogni territorio,ogni luogo di studio, di impegno civico, solidale e di luogo di lavoro. E prosegue proficuamente il confronto con Italia Viva e con M5S con cui sono in costante contatto”.

La Coalizione democratica e progressista è tornata a riunirsi ieri pomeriggio, presso la sede del Pd all’Aquila, con i rappresentanti dei partiti e delle liste costituitesi a sostegno della candidata sindaca Stefania Pezzopane che ha convocato la riunione.

Presenti PD, Articolo 1, Sinistra italiana, PSI, Demos, Rifondazione comunista, lista civica Territorio, Europa verde.

“È utile il coordinamento delle liste, così come è programmata l’apertura del Comitato elettorale e la campagna fundraising di auto finanziamento – ha spiegato Pezzopane in una nota al termine dell’incontro – La campagna elettorale sarà coordinata direttamente dal Comitato elettorale con i rappresentanti di tutti i movimenti e liste”.

“Ho l’obiettivo di dare a tutte e tutti spazio e visibilità” e ha aggiunto, “ho una buona notizia, la bozza di programma – per noi essenziale non carta straccia come è stato quello di Biondi – è stata predisposta da un gruppo di lavoro a cui hanno partecipato tutti i componenti della coalizione ed anche figure esterne. È stato fatto un buon lavoro ed ora sul programma si aprirà un confronto nei territori attraverso sessioni tematiche”.

“La destra usa le leve del potere, si moltiplicano incarichi e strapuntini preelettorali, si forza la mano a persone assunte o stabilizzate nei vari enti in cui c’è la mano pesante di Regione e Comune, si continua con la pratica delle comparsate a Porta Leone, dove invece del parcheggio si organizza l’ennesima conferenza stampa. Ma la gente è stanca e vuole concretezza e futuro. Noi invitiamo a scegliere L’Aquila, il suo futuro ed il suo destino”.