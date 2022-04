VOTO L’AQUILA, PEZZOPANE: “PD UNITO PER VINCERE, LISTA DI COMPETENZE E TANTO RINNOVAMENTO”

L’AQUILA – “Questa lista del Pd contiene tanta energia, esperienze, e tanto rinnovamento”.

Così la candidata a sindaco Stefania Pezzopane, deputata dem, che questa mattina ha presentato la lista Pd a suo sostegno alle prossime amministrative in programma all’Aquila il 12 giugno.

In via Paganica, attorno al tavolo della conferenza stampa, tutta la filiera del Pd: “ringrazio per la loro presenza la segretaria del Pd Emanuela Di Giovambattista, i consiglieri comunali uscenti Stefano Palumbo e Stefano Albano, il presidente del Pd Carlo Benedetti, i consiglieri regionali Pierpaolo Pietrucci e Silvio Paolucci, Quirino Crosta, Eva Fascetti, Paolo Antonelli, i segretari di circolo, candidati, dirigenti e militanti”.

“Condivido quanto ha voluto sottolineare Emanuela Di Giovambattista: la presenza del Pd in questi anni è stata costante e mettendo a disposizione dell’intero territorio una filiera di competenze ad ogni livello istituzionale. Questa lista – dice Pezzopane – è il frutto di un percorso lungo e complesso compiuto dal nostro partito. Che unisce competenze e rinnovamento. Vogliamo mettere in campo le nostre esperienze e soprattutto la nostra visione di città per i prossimi anni”.

“Vogliamo vincere queste elezioni perché crediamo in questa città e pensiamo che meriti di più. Per questo – aggiunge – vogliamo spenderci per essa così come abbiamo sempre fatto in questi anni in ogni sede istituzionale. Stabilizzazioni, fondi per la ricostruzione, fondo complementare di 1 miliardo 780 milioni, norme di semplificazioni, fondi per la cultura, Restart e tanto altro portano il timbro del Pd e del mio lavoro parlamentare. FdI ha votato sempre contro in Parlamento ed adesso con ciò che è arrivato dal nostro lavoro, spendono e spandono risorse senza programmazione. Mentre le esigenze reali della città non trovano risposte”.

“In questi ultimi anni il comune si è arroccato nel suo palazzo pretendendo accondiscendenza dalla cittadinanza. A questo non ci stiamo! “.

“La nostra campagna elettorale è una cosa seria: ogni criticità è davanti agli occhi di tutti ed a pico servono gli annunci di questi giorni. Una sorta di ansia da prestazione costringe il sindaco a continue sortite, dopo 5 anni di nulla ora ogni giorno annunciano cose che non sono stati in grado di fare finora. È quello che si sta realizzando è solo grazie alle risorse del Pnrr sisma e di Restart perché questa giunta non ha saputo trovare nulla. Noi portiamo avanti la nostra visione e le nostre proposte, al fine di costruire una grande L’Aquila che non dimentichi nessuno. Questa è la nostra visione e la mettiamo a disposizione del nostro territorio!”, conclude Pezzopane.