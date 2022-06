VOTO L’AQUILA, PEZZOPANE: “PUNTIAMO AL BALLOTTAGGIO”

L’AQUILA – “Ho fatto una bellissima campagna elettorale, in una città che sta affrontando da 13 anni la ricostruzione post sisma e che è una città molto complessa, con tanti problemi. Con grandi possibilità ancora inespresse. Il sindaco uscente Biondi, artefice di un rigido sistema di potere stretto al presidente Marsilio, qualche mese fa era dato vincente al primo turno con percentuali bulgare. Ma noi non abbiamo rinunciato a fare una battaglia per vincere, puntavamo ad andare al ballottaggio, se così sarà, abbiamo raggiunto il risultato e ce la giochiamo fino in fondo”. Così la deputata Pd Stefania Pezzopane, candidata per il centrosinistra all’Aquila commenta gli exit poll di Poinio Rai che la vedono raggiungereì una percentuale di consensi che oscilla tra il 23 e il 27%.