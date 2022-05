VOTO L’AQUILA, PEZZOPANE: “RILANCIARE SPAZIO PIAZZA D’ARMI PER CREARE LAVORO E OPPORTUNITA'”

L’AQUILA – “Vado spesso al mercato di Piazza D’Armi. Mi piace fare la spesa, incontrare le persone, fare due chiacchiere con gli operatori. È una cosa tipica dell’Aquila. Così però rischia di morire e le attività soffrono. Ho parlato più volte con gli operatori ma anche con le persone che , come me, vanno volentieri in uno spazio da ripensare necessariamente. Il mercato va riorganizzato, riqualificato, reso più originale, gli operatori chiedono venga coperto e la questione va decisa insieme anche guardando ad altre esperienze”.

Così, in una nota, la deputata Pd Stefania Pezzopane, candidata sindaca del centrosinistra alle prossime elezioni amministrative in programma all’Aquila il 12 giugno.

“Il mercato va dotato subito di servizi adeguati – osserva -, il bar è stato chiuso da mesi dal comune ed i servizi sono carenti. Vanno installati spazi per i bambini e le famiglie. Va creato più spazio verde alberato. Va studiato con gli operatori il modo migliore per rilanciare uno spazio pubblico ed economico di grande utilità”.

“Lo spazio, ben programmato, può avere un uso multiplo, la mattina ed il primo pomeriggio per il mercato il pomeriggio e la sera per attività diverse, per i bambini, le famiglie, giochi per ragazzi, nell’ambito di un disegno più complessivo di tutta l’area e della valorizzazione delle periferie. Noi lo faremo, anche utilizzando i fondi del pnrr”, conclude Pezzopane.