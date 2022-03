VOTO L’AQUILA: PEZZOPANE, “RINGRAZIO LA CASA DELLE DONNE PER SOSTEGNO MIA CANDIDATURA”

L’AQUILA – “Tra le tante cose belle che mi stanno accadendo in questi giorni intensi, di incontri e confronti, c’è il documento della Casa delle donne dell’Aquila. Da loro parole importanti a sostegno della mia candidatura a Sindaca dell’Aquila che mi incoraggiano e danno forza.

Così la deputata del Partito democratico, Stefania Pezzopane, ringrazia la casa delle donne dell’Aquila per il sostegno alla sua candidatura a Sindaca dell’Aquila.

“Una donna alla guida della città può fare la differenza? Si chiedono. Ed io – come loro – sono convinta di sì. Una città come la nostra ha bisogno di cambiare, di essere città aperta, sensibile, coinvolgente e partecipata, amica delle donne, bandendo misoginia e discriminazioni. Perché la città deve essere sempre di più luogo di relazione, di rispetto, di crescita civile – afferma Pezzopane -. La mia esperienza politica e culturale nasce nell’impegno per i diritti delle donne, al liceo, con le compagne di scuola. Da lì si è formata negli anni una esperienza ed un sapere di donna, che mi induce a vedere nella partecipazione e nel coinvolgimento di cittadine e cittadini, nel valorizzare i talenti femminili una straordinaria opportunità di cambiamento. Sono stata impegnata in tante battaglie ed ho condiviso l’obiettivo di avere a L’Aquila la Casa delle donne ed altre importanti iniziative. Insieme percorriamo la strada per una città amica delle donne. Grazie carissime, grazie Casa delle donne dell’Aquila. ”