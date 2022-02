L’AQUILA – “Siamo pronti a fare un gran lavoro per L’Aquila, per dare prestigio e forza alla città ed al territorio, a riconquistare spazi di governo e partecipazione che in questi 5 anni si sono ristretti, a ridare senso e valore al ruolo del capoluogo di regione” Ci siamo, si parte davvero. Ieri sera ho avuto l’onore di presiedere la prima riunione della Coalizione, ringrazio tutte le forze politiche e le liste che stanno lavorando con me su un progetto di città”.

Così la deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane commenta la prima riunione del centrosinistra tenutasi ieri sera con la partecipazione di Pd, Art1, Sinistra italiana, L’Aquila coraggiosa, Cambiare insieme-Idv, Demos, Europa verde, Partito socialista, Coordinamento Amministratori, Rifondazione. Seppure non ci sia l’ufficialità, sembra oramai scontato che Pezzopane candidarsi a sindaco contro il primo cittadino uscente Pierluigi Biondi, di Fratelli d’Italia.

Il potente senatore e presidente della commissione Tesoro e Finanze Luciano D’Alfonso, ex presidente della Regione, è arrivato ieri all’Aquila per appoggiare l’amica deputata Pezzopane come candidata sindaco di una coalizione che rischia di non presentarsi compatta. Dopo l’uscita dal tavolo del consigliere regionale di Legnini Presidente Americo Di Benedetto, leader di Passo Possibile sta lavorando alle sue liste, per correre autonomamente.

Assente dal tavolo Italia viva, anche se il parlamentare di Italia Viva Camillo D’Alessandro, eletto nelle file dei dem, è stato avvistato ieri in città. Come pure non c’era l’ala radicale di Primavera aquilana.

“Sono convinta che riusciremo ad allargare ulteriormente il campo già largo del nostro centrosinistra – commenta però Pezzopane -. Ringrazio Pd, Art1, Sinistra italiana, L’Aquila coraggiosa, Cambiare insieme-Idv, Demos, Europa verde, Partito socialista, Coordinamento Amministratori, Rifondazione, tutti presenti alla riunione con spirito propositivo. È iniziato un lavoro prezioso per la composizione delle liste di coalizione e contemporaneamente il lavoro per il programma di governo. Un programma che sarà anche un progetto e che faremo vivere tra la gente”.

“È già iniziato da stamattina un lavoro di ascolto che mi porterà ad un confronto con i giovani, gli operatori economici e culturali, della sanità, delle imprese, delle frazioni per registrare le esigenze, i bisogni ma anche le aspettative e le proposte nuove. L’ascolto e la partecipazione di cittadine e cittadini è essenziale e sarà il nostro profilo, un valore aggiunto importante. C’è chi pratica l’arroccamento nel palazzo, non riceve le persone, non ascolta i territori, non fa le cose di cui la città ha bisogno. Un errore escludere la città dal governo della città. Partecipazione e concretezza per dare un futuro bello a L’Aquila ed al suo territorio”.