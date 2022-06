VOTO L’AQUILA: POLITICHE AMBIENTALI IN CITTA’, CONFERENZA STAMPA LEGA, LA DIRETTA

L’AQUILA – Diretta streaming alle ore 11:30 presso la sede della Lega in via Bazzano 2 all’Aquila, della conferenza stampa per comunicare determinazioni su Ambiente e Comune dell’Aquila: saranno presenti, tra gli altri, l’assessore comunale dell’Aquila all’Ambiente Fabrizio Taranta, l’assessore regionale abruzzese all’Ambiente Nicola Campitelli, il vice presidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente, e il coordinatore regionale del Carroccio, il deputato aquilano Luigi D’Eramo.