VOTO L’AQUILA, QUAGLIARIELLO: “BASTA CERCHI MAGICI, RICONCILIARE POLITICA E AUTOREVOLEZZA”

L’AQUILA – “Si possono avere due concezioni della politica, una che è il tentativo di conquista di una egemonia, ‘tu sei mio, io ti aiuto se fai determinate cose’; c’è poi un’altra concezione di politica, intesa come quello strumento ceh deve aiutare le persone e le comunità. Noi abbiamo il compito di riconciliare politica e autorevolezza. Questa lista ha lo scopo di mettere al centro L’Aquila, che in passato ha già conosciuto cerchi magici. Noi vorremmo fare in modo che non se ne creino degli altri”.

Con queste parole il senatore Gaetano Quagliariello, eletto nel 2018 nel collegio uninominale L’Aquila-Teramo, ha introdotto l’incontro organizzato dalla lista “L’Aquila al centro”, a sostegno del candidato a sindaco Pierluigi Biondi, da titolo “Il futuro delle politiche sociosanitarie”.

All’evento, presso la Casa del Volontariato, in via Saragat, sono intervenuti il professor Andrea Blasini, dell’Università di Pisa, Stefano Flamini e Maria Rita Cassiani.

“Qualche tempo fa il dottor Flamini e io abbiamo deciso di scendere in campo per mettere a disposizione della nostra città le competenze che avevamo acquisito in tanti anni di vita professionale. Siamo stati accolti in una lista straordinaria, raffinata, armoniosa e carica di buoni sentimenti. Le nostre intenzioni sono diventate convinzioni e così abbiamo preparato un documento sulle iniziative che avremmo voluto portare avanti. Oggi siamo qui e ringrazio particolarmente il senatore Quagliariello per questo”.