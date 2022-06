VOTO L’AQUILA: QUAGLIARIELLO, “DA L’AQUILA A ROMA IN TRENO IN UN ORA, SOLUZIONE PASSA PER RIETI”

L’AQUILA – “Il patto ieri presentato dalla candidata Pezzopane insieme al sindaco Gualtieri e al ministro Franceschini non è la soluzione per creare una connessione tra L’Aquila e Roma. Il tema è infatti infrastrutturale: dal capoluogo d’Abruzzo deve essere possibile arrivare nella capitale in un ora, un’ora e un quarto anche su rotaia, anche con un adeguato collegamento ferroviario. Soluzione al mio parere passa su Rieti ed è su questa ipotesi su cui stiamo lavorando e a cui lavoreremo”.

Così il parlamentare Gaetano Quagliariello coordinatore nazionale di Italia al centro che corre con la lista “L’Aquila al centro” alle elezioni comunali nel capoluogo d’Abruzzo del 12 giugno, nella coalizione del centrodestra che ricambi del sindaco uscente Pierluigi biondi di Fratelli d’Italia.

A seguire una frecciata al sindaco Roberto Gualtieri: “con l’emergenza rifiuti non risolta si assiste a Roma ad una sorta di family day dei cinghiali. E questo territorio non ha certo bisogno dei cinghiali di Roma, la fauna locale è già molto ricca”. Su L’Aquila al centro dice Quagliariello: “una bella campagna elettorale, con un simbolo che si presentava per la prima volta. Saremo noi la novità di questa partita elettorale”.