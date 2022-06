VOTO L’AQUILA, RAPI (LEGA): “PORTARE AVANTI IL RINASCIMENTO DELLA CITTA'”

L’AQUILA – “Voglio dare il mio contributo per continuare a portare avanti il rinascimento dell’Aquila. In questi anni sono state fatte tante cose e certamente molto ancora c’è da fare ma siamo sulla buona strada”.

Così, in un’intervista ad AbruzzoWeb, Olti Rapi, 36 anni, infermiere, candidato della Lega alle prossime elezioni amministrative in programma all’Aquila il 12 giugno.

“Sono stati anni difficili a causa della pandemia, nel corso dei quali abbiamo svolto un importante lavoro di squadra con energia e positività” ha spiegato Rapi che, proprio per questo, ha sottolineato: “Per me è fondamentale prestare la massima attenzione alla Sanità, alla nostra categoria. Un tema fondamentale per sostenere il ‘sogno dell’Aquila’ che sta rinascendo: lo merita per la sua storia e la cultura, del resto lo dimostrano gli incoraggianti dati sul turismo”.