VOTO L’AQUILA, RICCI (PD): “SALVINI NON FACCIA MORALE SULLE ARMI, DOVREBBE VERGOGNARSI”

L’AQUILA – “Salvini non faccia la morale sulle armi. Ogni volta che succedeva un caso di delinquenza, magari per mano di cittadini dalla pelle scura, lui era il primo ad incitare i cittadini ad armarsi e a difendersi così. Dovrebbe vergognarsi a porre il tema delle armi, proprio nei giorni in cui in America abbiamo visto qual è l’effetto della giustizia fai da te, che crea solo insicurezza, stragi, morti. Per fortuna ce lo siamo levati di torno dal Ministero degli interni”. Lo ha detto il presidente di Ali e coordinatore dei sindaci del Pd Matteo Ricci, oggi a L’Aquila durante l’incontro con la candidata sindaca Stefania Pezzopane.