VOTO L’AQUILA: IN CITTA’ ROSSOMANDO E RAMPELLLI COMIZIO PEZZOPANE, DI BENEDETTO PRESENTA LISTE

L’AQUILA – Proseguono gli appuntamenti elettorali delle elezioni amministrative dell’Aquila. In particolare, nella giornata di oggi, sarà in città l’onorevole Anna Rossomando, vicepresidente del Senato e responsabile nazionale Giustizia e Diritti del Partito democratico, a sostegno dei candidati del Pd e della candidata sindaca Stefania Pezzopane. Alle 10 è prevista la visita della casa circondariale dell’Aquila in località Le Costarelle di Preturo; alle 11 è previsto un incontro con una delegazione dei precari della giustizia nella sede della Cgil a Campo di Pile; alle 12 è invece in programma una conferenza stampa nella sede del Partito democratico in via Paganica 3.

Poi alle 18 l’appuntamento per il popolo del centrosinistra è piazza Regina Margerita dove Pezzopane terrà un comizio assieme ai candidati.

Il candidato civico Americo Di Benedetto alle 17,30, nel cortile di palazzo Di Paola presenterà tutte e tre le liste, dando la possibilità ai candidati e alle candidate di potersi raccontare in pochi minuti. “Avrete notato che questa campagna elettorale è bella perché ognuno la racconta come vuole, poi ti accorgi che i racconti, però, sono distonici rispetto agli accadimenti: al contrario, noi la raccontiamo in maniera oggettiva – commenta Di Benedetto -. Gli altri hanno presentato le liste con due, tre o quattro candidati, in realtà hanno presentato i simboli, noi daremo spazio a tutti e tutte”

Per il centrodestra di Pierluigi Biondi, sindaco uscente di Fdi, arriva oggi in città il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, tra i fondatori di Fratelli d’Italia, originario di Montereale, parteciperà a un evento di presentazione della lista di Fratelli d’Italia e di quella denominata “Civici e indipendenti per Biondi”, alla presenza di tutti e 64 i candidati, alle 17, al comitato elettorale di Piazza Duomo 14, a cui, oltre al sindaco Biondi, interverranno anche il commissario vicario provinciale del partito, nonché assessore regionale Guido Quintino Liris e il coordinatore regionale, Etelwardo Sigismondi.