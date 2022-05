VOTO L’AQUILA, SALE E SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE: APPROVATE DELIBERE

L’AQUILA – La giunta comunale dell’Aquila ha approvato le delibere riguardanti gli spazi e i locali per la propaganda elettorale relativa alle comunali e ai referendum del 12 giugno.

Saranno cinque le sale che a disposizione per la propaganda: il ridotto del Teatro comunale, l’Auditorium del parco, palazzetto dei Nobili, la sala civica di Paganica e la sala Cesare Rivera di palazzo Fibbioni, in via San Bernardino.

Due invece gli spazi all’aperto individuati per i comizi e le riunioni pubbliche, a piazza Duomo e alla villa Comunale.

Le modalità di utilizzo di questi locali sono riportate nella delibera della giunta comunale, pubblicata sul sito internet del Comune e sull’albo pretorio on line, a questo indirizzo

https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_445418_0_3.html .

Per quanto riguarda i tabelloni riservati alle affissioni dei manifesti, verranno installati in 20 aree del territorio comunale, di cui 7 tra la città e i quartieri e 13 nelle frazioni.

Nello specifico, per i referendum sono stati inoltre assegnati gli spazi per le affissioni dei manifesti alle formazioni politiche rappresentate in Parlamento che ne hanno fatto richiesta.

Le delibere relative agli spazi della propaganda sono pubblicate in questa pagina del sito internet del Comune https://www.comune.laquila.it/index.php?admininfo=0&id_sezione=1993 .