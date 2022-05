VOTO L’AQUILA, SASSO: “RISULTATO DI RILEVANZA NAZIONALE, LEGA HA FATTO LAVORO ECCEZIONALE”

L’AQUILA – “L’Aquila è un capoluogo di regione e l’importanza del risultato elettorale sarà misurato anche a livello nazionale, le donne e gli uomini della Lega in maggioranza hanno fatto un lavoro eccezionale e quindi per i prossimi cinque anni il loro apporto sarà ancora più determinante per portare a compimento l’opera di ricostruzione complessiva”.

Lo ha detto il sottosegretario di Stato all’Istruzione Rossano Sasso, incontrando all’Aquila i candidati della lista del Carroccio alle elezioni del 12 giugno prossimo.

L’esponente nazionale della Lega ed uomo di governo è giunto nel capoluogo regionale per sostenere la campagna elettorale della Lega e del Centrodestra alle elezioni amministrative. Sasso, tra le altre cose, ha effettuato un sopralluogo nel cantiere della scuola di Pettino-Vetoio, oltre a fare una passeggiata nel centro storico.

“Sono contento di visitare un cantiere che l’Amministrazione Biondi ha di recente iniziato e ancor più contento che la sua squadra, con l’ottimo lavoro dell’assessore della Lega Daniele Ferella che tra le altre cose ha anche saputo intercettare circa 6 milioni di euro per la scuola di Paganica – ha aggiunto – Gli aquilani sono persone operose, a cui è giusto rivolgere attenzione e risposte”.