VOTO L’AQUILA, SCONTRO SU RDC. PER BOSCHI “UN FALLIMENTO”; MARCOZZI: “PEZZOPANE CHIARISCA”

L’AQUILA – Il reddito di cittadinanza pericoloso terreno di scontro in campagna elettorale, tema che all’Aquila che rischia di minare i delicati equilibri delle coalizioni “allargate”, in particolare quella di centrosinistra a sostegno della candidata a sindaco Stefania Pezzopane, sostenuta dalle liste del Pd, 99 L’Aquila, L’Aquila Coraggiosa, Demos, L’Aquila Nuova Città Territorio e il M5S.

Ad innescare il dibattito la capogruppo Iv alla Camera Maria Elena Boschi, in visita oggi nel capoluogo regionale a sostegno di Pezzopane, che ha ribadito le sue perplessità suggerendo “di utilizzare gli stessi fondi per favorire le politiche di lavoro”.

Parole, quelle della Boschi, che non sono affatto piaciute alla capogruppo M5S in Consiglio regionale Sara Marcozzi che ha subito avvertito: “Invito Stefania Pezzopane a fare immediatamente chiarezza, perché la convivenza è difficile e complessa. La coalizione è già stata inaugurata con una forzatura, non alimentiamo ulteriori inutili conflitti”.

Nel corso dell’incontro pubblico che si è tenuto questa mattina, la Boschi ha sottolineato: “Per noi il reddito di cittadinanza non ha funzionato e questo, ovviamente, lo dicono i dati. Siamo sicuramente per politiche che sostengano persone in difficoltà, lo abbiamo dimostrato quando eravamo al governo con uno stanziamento mai visto prima di quasi tre miliardi contro la povertà, però servono politiche attive del lavoro, bisogna dare alle persone la possibilità di lavorare, l’opportunità di crescere e anche di migliorare, perché il reddito di cittadinanza significa che, in qualche modo, dipendi da un sussidio pubblico e sei sempre un po’ condannato a restare nella situazione in cui già sei”.

“Noi invece crediamo – ha aggiunto – che si debba dare alle persone la possibilità di lavorare e di farlo mettendo a frutto quello che si è studiato, anche per un discorso di qualità e dignità personale. Utilizziamo quei soldi per far costare meno il lavoro per chi assume e per chi lavora e soprattutto investimenti, investimenti, investimenti… perché servono per far ripartire la possibilità di creare posti di lavoro”.

Ma Marcozzi è subito intervenuta con una nota tuonando: “Le parole pronunciate oggi all’Aquila da Maria Elena Boschi sul Reddito di cittadinanza sono semplicemente inaccettabili”.

Per la pentastellata, “utilizzare una campagna elettorale sul territorio per i propri fini propagandistici, andando contro a una forza politica presente nella stessa coalizione della candidata sindaca, è un comportamento inqualificabile. Si può essere favorevoli o contrari al reddito di cittadinanza, ma la verità è che in questi due anni di pandemia questa misura ha salvato vite. Se l’unica ragione di esistenza in vita di Italia Viva rappresenta è una raccolta firme per abolire un sostegno agli italiani che hanno più bisogno di aiuto, tanto vale Boschi e Co. mantengano la promessa di abbandonare la politica e cambino mestiere”.

