VOTO L’AQUILA: SI ACCENDE CAMPAGNA ELETTORALE, SCONTRO AL VETRIOLO TRA PIETRUCCI E D’ERAMO

L’AQUILA – “Non si illuda Pietrucci e non viva di fantasie e di sogni irrealizzabili. Chi milita nella Lega rappresenta serietà, trasparenza, lealtà e tantissima coerenza. La sua risposta, un misto di confusione e stizza, la dice lunga sullo stato di salute del Pd e del csx aquilano! La Lega e il cdx sono uniti, compatti e determinati a sostegno di Pierluigi Biondi Sindaco dell’Aquila! Intanto Pietrucci ci dica per chi voterà: Di Benedetto o Pezzopane?”

Si infiamma la campagna elettorale per le comunali dell’Aquila: il virgolettato è di Luigi D’Eramo, deputato e segretario regionale della Lega, postato su fb come controreplica al consigliere regionale del Partito democratico, Pierpaolo Pietrucci.

Questo il riassunto delle puntate precedenti: Pietrucci ha ad Abruzzoweb alluso a “tradimenti” nel centrodestra a sostegno del sindaco Pierluigi Biondi, di Fdi, nelle elezioni del 12 giugno, a seguito dell’attacco social, di cui Abruzzoweb ha dato notizia, di D’Eramo.

“A D’Eramo rispondo che si dice in città che pezzi della Lega e di altri mondi del centro-destra voteranno la candidata del centro sinistra, Stefania Pezzopane, o Americo Di Benedetto, in un’ottica di rispetto dell’alleanza che sostiene il governo di Mario Draghi”, le affermazioni di Pietrucci.

D’Eramo aveva a sua volta replicato al post su Fb di Pietrucci, in merito all’oramai famigerata foto con soli uomini alle 99 Cannelle dei parlamentari e vertici dei partiti e forze civiche della coalizione centro-destra a sostegno di Biondi, al termine della conferenza stampa di ieri. Foto al maschile, che a Pietrucci ricordava ironicamente “la Lega Araba”, e “lo Yemen”.

D’Eramo ha dunque scritto: “Ecco il primo commento della sinistra aquilana alla nostra conferenza stampa! Idee zero, contenuti zero, prospettiva zero, programmi zero! Solo offese e ironia da bar! Saremmo curiosi di sapere se Pietrucci voterà per Pezzopane o per Di Benedetto, o per Biondi, come si dice che fece cinque anni fa al ballottaggio!”.

Pietrucci, oltre che a ribaltare l’accusa, riferendosi a voci di doppio gioco proprio nel centrodestra, assicura a D’Eramo: “stia tranquillo, il segretario della Lega, cinque anni fa al ballottaggio ho votato come ovvio Di Benedetto, non certo Biondi.

E queste elezioni voterò la candidata del centrosinistra Stefania Pezzopane, e al ballottaggio chi sfiderà il candidato del centrodestra. Non un solo voto delle persone a me vicine andrà a Biondi”.