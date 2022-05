VOTO L’AQUILA: SILVERI, “GRAZIE A LEGA 3,6 MLN PER OPERE PUBBLICHE”

L’AQUILA – “Finanziamenti per circa 3,6 milioni di euro per otto interventi, appaltati, per opere già realizzate o in via di realizzazione all’Aquila e nella frazione di Preturo, inoltre altri 1,2 milioni di euro sono stati assegnati nell’ambito del Pnrr per la realizzazione di ulteriori tre interventi. Ed ancora: “interrogazioni, mozioni, continuo ascolto dei bisogni della collettività ed una azione di costante pungolo nei confronti dell’Amministrazione comunale”.

Sono alcuni dei punti salienti del bilancio dell’attività svolta dal consigliere comunale della Lega Roberto Junior Silveri, 34enne ricandidato alle elezioni del prossimo 12 giugno.

“Il mio è stato un impegno serio, continuo e costante per portare avanti istanze e battaglie che mi sono venute dalla carne viva della società, cioè dalla gente, dalle associazioni e comunque da chi è in prima fila nell’alleviare le difficoltà, sempre più gravi ed evidenti, di larga parte dei cittadini alle prese con pandemia, conseguenze sui prezzi causate dalla guerra, e, nel nostro territorio, con il post terremoto che non si è ancora esaurito – spiega il consigliere comunale uscente che nel 2017 era stato letto nelle file di Forza Italia -. Alla luce di questa realtà, ho deciso quindi di ricandidarmi proprio per continuare il mio lavoro per sostenere di volta un volta tutte le fasce della popolazione, in particolare anziani e giovani”.

Tra gli interventi si segnala l’appalto di 1,5 milioni di euro per l’asilo occupato in viale Duca degli Abruzzi all’Aquila, di 330 mila euro per la nuova scuola a Preturo, di 110 mila euro per l’adeguamento energetico, sempre a Preturo, della scuola dell’infanzia. Ancora a Preturo, 800mila euro, in due trance, per il cimitero e 800 mila euro per il rifacimento del palazzo comunale in via Amiternina.

Sui fondi Pnrr 500 mila sono stato destinati al campo sportivo e 500mila euro per la ricostruzione della vecchia scuola di Preturo. Un altro risultato che il giovane salviniano considera “un fiore all’occhiello” è la presentazione e la approvazione di una mozione in consiglio comunale “che ha impedito il via libera a due nuovi centri commerciali, delibere che avevano ricevuto il disco verde nelle commissioni”.

“Mi sono impegnato anche per lo stanziamento di 100mila per contributi a fondo perduto per 12 nuove start un – spiega ancora Silveri -. Ed inoltre, con solo 10 mila euro abbiamo organizzato all’Aquila l’evento ‘il bello della musica’ che ha portato un sano divertimento per migliaia di giovani nel centro dell’Aquila. Insomma, il mio è stato un lavoro a 360 gradi che, penso e credo, di dovere e volere continuare per risolvere tante altre problematiche e oer dare il mio apporto politico alla Lega e alla coalizione di centrodestra che merita ancora la fiducia dei cittadini e quindi la riconferma – continua il 34enne imprenditore.

Silveri conclude con uno sguardo al futuro: “il mio impegno per i prossimi cinque anni sarà incentrato oltre che all’assistenza dei più fragili e al sostegno e allo sviluppo della occupazione, tema centrale del futuro di ogni comunità, soprattutto per L’Aquila e il suo territorio alla ricerca del rilancio definitivo a 13 anni dal tragico sisma dell’Aquila”.