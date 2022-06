VOTO L’AQUILA, SPERANZA: “SERVE NUOVO CENTROSINISTRA, MODELLO PEZZOPANE DA CONSIDERARE PER FUTURO”

L’AQUILA – “Vogliamo costruire un nuovo centrosinistra, un nuovo campo progressista capace di essere all’altezza della sfida che ci siamo posti, e cioè vincere le elezioni”.

Lo ha detto il leader di Articolo Uno e ministro della Salute, Roberto Speranza, all’Aquila per un incontro elettorale a sostegno della coalizione del centrosinistra in vista delle prossime amministrative.

“Ciò che fa Articolo Uno – ha sottolineato il ministro – è lavorare ogni giorno a questo obiettivo, alla costruzione di un campo democratico e progressista che sia all’altezza. Per esserlo bisogna mettere al centro la questione sociale, bisogna partire dai problemi reali della vita delle persone”. P

arlando della situazione nel capoluogo d’Abruzzo, Speranza ha elogiato la lista L’Aquila coraggiosa che sostiene la candidatura dell’onorevole del Pd Stefania Pezzopane: “Ha saputo tenere insieme tutte le forze della sinistra cittadina: è un’esperienza assolutamente positiva, un modello da considerare per il futuro”.

A proposito della deputata, Speranza ha detto: “Ha esperienza, competenza, passione per il territorio ed è la candidata sindaca che va sostenuta: è la persona giusta per aprire una nuova stagione in questa città”.