VOTO L’AQUILA, SURIANI (LEGA): “COMPETENZA IN GESTIONE FONDI, GIOVANI SCRIVERANNO FUTURO CITTA'”

L’AQUILA – “Il merito serve anche nel valorizzare i giovani, devono essere loro a riscrivere la città. Dobbiamo costruire degli osservatori e dei centri di ascolto dove saranno i giovani a dire ai politici cosa devono fare. Loro sono il futuro, ricostruiamo il cuore pulsante”.

Così il funzionario del Comune dell’Aquila Michele Suriani, candidato nella lista della Lega alle elezioni amministrative dell’Aquila in programma il prossimo 12 giugno. Il neo candidato, ingegnere di 42 anni, è da mesi a capo del Dipartimento regionale infrastrutture e PNRR del Carroccio in Abruzzo.

“La nostra città ha un potenziale enorme che va rilanciato e valorizzato, non ci saranno più occasioni per la città di avere tutti questi fondi a disposizione, fondi 2009, 2016, PNRR, complementare, 110 fino al 2025 per il territorio sismico. Proprio per questo servono volontà, capacità ed esperienza per sviluppare progettualità in grado di attrarre questi fondi e valorizzarli nel modo migliore”.

“Per avere un approccio nuovo alla gestione dell’Amministrazione pubblica è evidente che appunto servano figure ‘nuove’, per scardinare vecchie logiche introducendo competenze diverse. Da qui è nata l’idea della mia candidatura”.

Tra i temi principali su cui puntare: “turismo e cultura, trasporti e infrastrutture, tutela ambientale, sport, lavoro e opportunità per i giovani”.