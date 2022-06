ROMA – In base alla terza proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali dell’Aquila il candidato Pierluigi Biondi (centrodestra) è dato in vantaggio al 51,8% con la coalizione data al 56,5%, seguito a distanza da Americo Di Benedetto (liste civiche) al 23,3% (coalizione al 16,7%) e Stefania Pezzopane (centrosinistra) con il 23,3% (coalizione al 25,9%). La candidata civica di LiberAquila Simona Volpe è all’1.6%, la coalizione allo 0.9%.

La copertura del campione è del 38%.

Secondo gli exit poll di ieri Biondi era al 49-53%, Pezzopane al 23 -27%, Di Benedetto al 21-25%, Volpe allo 0-2%.