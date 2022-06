VOTO L’AQUILA, TOTI E QUAGLIARIELLO IN CITTA’ A SOSTEGNO DEL CENTRODESTRA: DIRETTA WEB

L’AQUILA – Giovanni Toti, leader di “Italia al Centro” e presidente della Regione Liguria, arriva all’Aquila per sostenere la lista “L’Aquila al Centro” e il sindaco Pierluigi Biondi.

L’appuntamento è per stasera, alle 19, presso l’osteria “La Fenice” in via Borgo Rivera, nelle adiacenze della Fontana delle 99 Cannelle. L’evento potrà essere seguito in diretta sulla pagina Facebook e sul sito di AbruzzoWeb.

Con il presidente Toti saranno presenti Gaetano Quagliariello, senatore del collegio L’Aquila-Teramo e coordinatore nazionale del partito, il sindaco Biondi, dirigenti e parlamentari, il segretario regionale Mimmo Srour, i candidati della lista e i sostenitori e simpatizzanti. Con l’occasione si farà il punto sulle elezioni comunali e si terrà un aperitivo.