VOTO L’AQUILA: ULTIMI FUOCHI CAMPAGNA ELETTORALE, IN ATTESA COMIZI FINALI CANDIDATI NELLE FRAZIONI

L’AQUILA – Ultime ore di campagna elettorale in città, con i candidati sindaco che oggi saranno impegnati nelle ultime tappe dei loro tour tra le frazioni dell’Aquila. Mancano ormai due giorni al silenzio elettorale di sabato, che anticipa il voto di domenica prossima per le comunali, e nella sfida clou delle amministrative abruzzesi, quella dell’Aquila, si accendono gli ultimi fuochi.

Per il centrodestra arriveranno domani la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni e il vicepresidente del Partito Popolare Europeo, vicepresidente e coordinatore unico nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, di Forza Italia

La candidata del centrosinistra, la deputata del Pd Stefania Pezzopane, dopo aver accolto ieri il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il ministro della Cultura, Dario Franceschini, oggi alle 10 sarà nel comitato elettorale, per un incontro con le liste della coalizione. Alle 19, invece, in piazza Chiarino per l’iniziativa “Il diritto al benessere in una città inclusiva e gentile” con Massimo Casacchia e Morena Pagliaro candidati nella lista del Pd. Alle 19.30 la candidata del centrosinistra sarà invece a Camarda, nel centro polifunzionale, con i candidati e le candidate nelle liste della coalizione.

Stasera alle 18:30, presso il Nero Caffè di L’Aquila il Movimento 5 Stelle chiuderà la propria campagna elettorale alla presenza, oltre agli attivisti e candidati aquilani, della vice presidente al Senato Paola Taverna, il senatore Ettore Licheri, già presidente del Gruppo M5S in Senato, la senatrice Gabriella Di Girolamo, la deputata Valentina Corneli e il consigliere regionale Giorgio Fedele. A salutare attivisti, simpatizzanti e semplici cittadini anche il presidente Giuseppe Conte, con un messaggio per tutti gli aquilani.

Prosegue il tour del candidato sindaco civico, Americo Di Benedetto, consigliere comunale e regionale: oggi alle 18.30 sarà nella frazione di Cese, alle 19 a Preturo alle 20 a Pozza.

Gran finale domani alle 21 in piazza duomo per la conclusione della campagna elettorale.

Il candidato di centrodestra e sindaco uscente Pierluigi Biondi, di Fratelli d’Italia, sarà invece stasera alle 20 nella Villa Comunale di Paganica, dove terrà il comizio di chiusura al termine delle visite avute nei giorni scorsi nelle frazioni della città. Parteciperanno candidati e rappresentanti delle liste della coalizione.

Per quanto riguarda il centrodestra Mulè, dopo un incontro istituzionale nella Caserma Pasquali, alle ore 11.30, incontrerà i candidati di Forza Italia in centro. Tajani sarà invece alle ore 18.30 a Palazzo Fibbioni per un incontro pubblico a sostegno dei candidati della lista di Forza Italia. E poi alle 21 la chiusura della campagna elettorale alla Villa Comunale alle 21, con la presenza della segretaria di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Nelle prossime ore la lista Liberaquila, che sostiene la candidata Simona Volpe, comunicherà gli ultimi venti della campagna elettorale.