VOTO L’AQUILA: VENERDI’ CARLO CALENDA IN CITTA’ A SOSTEGNO CANDIDATO DI BENEDETTO

L’AQUILA – Entra nel vivo la campagna elettorale delle amministrative dell’Aquila: primo big in città sarà infatti venerdì prossimo, l’eurodeputato Carlo Calenda, leader nazionale di Azione, che sostiene il candidato sindaco Americo Di Benedetto, consigliere regionale di Legnini presidente e comunale de Il Passo possibile.

Ad annunciarlo ieri in occasione della presentazione della coalizione dei moderati, il segretario regionale di Azione, Giulio Cesare Sottanelli. Calenda, ha detto l’ex deputato, sarà all’Aquila per sostenere Americo Di Benedetto e per conoscere la città, valutare lo stato della ricostruzione”.

E il 12 maggio ci sarà l’apertura del comitato elettorale, molto probabilmente nella sede del Passo possibile, in via Verdi.