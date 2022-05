VOTO L’AQUILA: VENERDI’ COMIZIO IN PIAZZA REGINA MARGHERITA DI STEFANIA PEZZOPANE

L’AQUILA – Comizio pubblico in piazza Regina Margherita venerdì alle 18 di Stefania Pezzopane, candidata della coalizione del centrosinistra.

“”La mia campagna elettorale è pubblica, libera, aperta, concreta. Alla ricerca delle persone, spesso stanche delle parole e delle promesse non corrisposte. Il giro che sto facendo nei quartieri e nei paesi sta rivelando la verità delle cose. Mi sono candidata con un’ampia coalizione di 6 liste e 14 tra partiti, movimenti e civici. Il nostro obiettivo e’ risolvere i problemi presenti e insieme costruire il futuro, coinvolgendo le persone, rendendoli protagonisti di una vera Agora aquilana. Politici ed amministratori sembrano tutti chiusi nei loro fortini, mentre le persone hanno bisogno di interlocutori stabili”, spiega in una nota Pezzopane.

“I giovani scalpitano inascoltati, in assenza di una strategia per il futuro. Venerdì parlerò in Piazza Regina Margherita, parlerò dei problemi presenti che vanno risolti. E di futuro: assente da questa campagna elettorale volutamente ripiegata nelle inaugurazioni di opere fatte da altri ( come la stessa Piazza Regina Margherita ed il Torrione) per confondere e spostare la discussione su un trionfalismo autoreferenziale – prosegue Pezzopane -. Puro illusionismo. Il programma con cui fu eletto Biondi nel 2017 è praticamente rimasto inattuato. Le cose di cui parla e che si stanno realizzando, sono tutte iniziative dei nostri governi. Bisogna aprire la città, farla discutere, farla rinascere davvero. Io ho scelto non un luogo chiuso, ma Piazza Regina Margherita per parlare alla mia città, L’Aquila. Con la coalizione democratica e progressiste, puntiamo alla partecipazione. La nostra Agora Aquilana proseguirà dopo le elezioni, se sarò Sindaca, individuando luoghi permanenti di partecipazione e coinvolgimento di cittadine e cittadini.”