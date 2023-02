VOTO LOMBARDIA: VOLATA FINALE PER ABRUZZESE ALTITONANTE. PAOLO BERLUSCONI, “SONO AL SUO FIANCO”

MILANO – “Io sono amico di tutti i candidati, ma ho un rapporto particolare con Fabio, che mi lega a lui da tanti anni. Ha la faccia del bravo ragazzo, ed è bravo dentro, ed è per lui che mi sono speso e che mi spendo”.

Il convinto endorsement, quello di Paolo Berlusconi, fratello del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è arrivato in una cena elettorale e ha dato la giusta carica all’abruzzese Fabio Altitonate, sindaco di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo, in corsa per la riconferma, per la terza volta, a consigliere regionale della Lombardia alle elezioni regionali di domenica e lunedì prossimi, con Forza Italia e nella coalizione che appoggia il presidente uscente, Attilio Fontana della Lega.

Per il 46enne ingegnere, astro nascente della politica nazionale, giunto nel capoluogo lombardo a 18 anni, in piena epopea berlusconiana, senza però aver mai reciso i legami, umani e politici, con la sua Montorio, dopo i bagni di folla registrati in un intenso mese di campagna elettorale, ultimo atto, si annuncia anch’esso botto, si avrà oggi alle ore 18, a Rozzano, in provincia di Milano, con evento al palazzetto dello Sport, dove interverranno, al fianco di Altitonante, la candidata Lucia Galeone, assessore comunale di Rozzano, con cui costituisce il ticket nella lista elettorale, e con i saluti di Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano.

La performance elettorale di Altitonante assume un valore molto importante anche per il centrodestra abruzzese, che vede in lui oramai un referente e una sponda fidata nella regione locomotiva economica del Paese, e non a caso a celebrarlo ed incoraggiarlo, in uno degli evento clou della sua campagna elettorale nel teatro Dal Verme a Milano, è arrivata domenica scorsa una folta rappresentanza di Montorio al Vomano e dell’Abruzzo, tra cui presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, anche lui di Fi, e c’era anche un abruzzese “ad honorem”, l’assessore alla Sanità della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, che ha gestito, quando era a capo della Protezione civile, la tremenda emergenza terremoto dell’Aquila nel 2009, al fianco dell’allora premier Berlusconi. Tra gli abruzzesi c’era anche un altra forzista, l’imprenditrice teramana e dirigente azzurra provinciale, Francesca Persia, candidata alla Camera alle politiche del 25 settembre.

Anche nell’ultimo appuntamento della campagna elettorale di domani, prima del silenzio di sabato, Altitonante ribadirà i temi centrali e prioritari della sua campagna elettorale.

Tra questi quello della casa, che rappresenta un problema sempre più crescente in particolare a Milano e altre grandi città lombarde, dove il prezzo degli affitti diventa sempre più inaccessibile per un’ampia fetta della popolazione.

Un’intervista al quotidiano Il Giornale, pubblicata mercoledì scorso, Altitonante ha ricordato la norma regionale, che porta la sua firma, e che prevede tre anni di affitto gratis per gli over 70 nelle case popolari gestite dall’Aler, e ha garantito che questo è stato solo il primo passo: “la casa resta per me una priorità, intanto abbiamo già ottenuto che quattromila famiglie anziane non paghino l’affitto fino al 2024, inoltre, per far fronte al caro vita, abbiamo già congelato le bollette dell’energia, con un fondo di 40 milioni di euro a tutti i residenti delle case Aler”.

E Altitonante non ha mancato di attaccare il centrosinistra, che candida Pierfrancesco Majorino, appoggiato anche da Movimento 5 Stelle, a cui si aggiungono Letizia Moratti con il Terzo Polo e Mara Ghidorzi per Unione popolare. Il candidato ha preso di mira in particolare il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, suo bersaglio costante in campagna elettorale, e il suo “delirio radical chic”, colpevole di aver reso Milano “meno sicura, sporca e inaccessibile”.

Oramai c’è totale “mancanza di sicurezza, quando amministrava il il centrodestra circolavano 24 volanti di polizia municipali, oggi ce ne sono solo due con più di 3.600 agenti”, ha evidenziato.

Sala, ha aggiunto Altitonante, “realizza piste ciclabili pericolose e chiude le scuole, non si occupa di temi sociali, non fa nulla per le famiglie che chiedono asili e centri estivi. Sono anche aumentati i biglietti dei mezzi pubblici, mentre le corse sono diminuite del 10%”.

Ha ribadito la sua fedeltà e convinta adesione ai valori di Forza Italia, “partito liberale, generoso e popolare”. E si è detto convinto che il 12 e 13 febbraio, senza problemi “vincerà il centrodestra”, augurandosi, quanto all’affluenza, che “i lombardi si infiammano e si presentino al voto più numerosi che alle comunali”.