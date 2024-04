MONTESILVANO – “Nel corso dell’ultima riunione del coordinamento provinciale della Lega di Pescara è stato deliberato, all’unanimità, che il candidato sindaco per la Lega alle prossime elezioni comunali di Montesilvano sarà Anthony Aliano, amministratore di lungo corso”.

Lo comunica in una nota il segretario regionale della Lega Abruzzo, Luigi D’Eramo, sottosegretario Masaf, confermando quanto anticipato nei giorni scorsi da AbruzzoWeb, a riprova della spaccatura di un centrodestra nel caos in vista delle elezioni comunali in programma a giugno a Montesilvano.

Il carroccio ufficializza così la rottura con il suo sindaco uscente, Ottavio De Martinis, che è anche presidente della Provincia di Pescara, scegliendo di candidare l’ex assessore Aliano. A far maturare la decisione il fatto che De Martinis avrebbe fatto votare altri candidati, rispetto a quelli leghisti, alle regionali del 10 marzo.

“Montesilvano rappresenta una città strategica nel percorso di buongoverno e delle vittorie del centrodestra in Abruzzo di questi ultimi anni. Lavoriamo quotidianamente per l’unità e la compattezza del centrodestra, valori condivisi da tutti i partiti che compongono la coalizione”, sottolinea D’Eramo nella nota.

A questo punto, non resta da chiarire se Aliano sarà il candidato unitario del centrodestra e se gli altri partiti sosterranno il nome proposto dalla Lega: a sostenere De Martinis, infatti, sarebbero i vertici sia di Fratelli d’Italia che Forza Italia, nonché lo stesso presidente della Regione, Marco Marsilio, di FdI, riconfermato per il secondo mandato lo scorso 10 marzo.

FdI intanto, sempre oggi, in una breve nota, smentendo “le voci che diffondono una presunta spaccatura all’interno del partito sulla figura del sindaco uscente De Martinis”, ha chiarito: “Fratelli d’Italia appoggia all’unanimità la candidatura di Ottavio De Martinis a sindaco di Montesilvano. Non risulta alcuna divisione in perfetta linea con quanto condiviso con il coordinamento regionale e con l’intera coalizione, anche alla luce della specifica richiesta della Lega. Smentisco, dunque, le errate informazioni che circolano in queste ore affinché non ci sia dubbio alcuno sulla posizione ben chiara di Fratelli d’Italia”, ha detto il coordinatore provinciale FdI di Pescara, Stefano Cardelli.

Quale che sia la soluzione che verrà adottata dal centrodestra, che a questo punto dovrà decidere quale strada percorrere e se presentarsi compatto, il sindaco uscente De Martinis ha già annunciato che scenderà comunque in campo, ricandidandosi con o senza sostegno della Lega: “Ho dichiarato già settimane fa di essere assolutamente intenzionato a candidarmi e ci sarò sicuramente, attendo solo di sapere quanti saranno con me”. (a.c.)