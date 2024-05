VOTO MONTESILVANO: D’ADDAZIO A VILLA CARMINE, “LA ROTONDA, EMBLEMA DEI LAVORI NON PIANIFICATI”

MONTESILVANO – “Serve seria programmazione anche nella ordinaria manutenzione. È sotto gli occhi di tutti, da 5 anni vediamo incuria e scarsa manutenzione ordinaria, oltre alla carenza di programmazione negli interventi straordinari: soltanto negli ultimi giorni, a ridosso delle amministrative, come già avvenne precedentemente, ci si affretta a recuperare, riducendosi agli ultimi momenti della consiliatura, intasando le strade. Perché non è stata effettuata costante manutenzione in 5 anni? Perché tutto in questi giorni?”.

Così, in una nota, Fabrizio D’Addazio, candidato a sindaco di centrosinistra alle elezioni comunali in programma a giugno a Montesilvano (Pescara).

Questa mattina il comitato mobile è arrivato a Villa Carmine, “siamo passati, come tutti, attraverso cantieri aperti e dirottamenti che sono sorti solo negli ultimi tempi e creano disagi”.

La prima tappa è stata in via Salieri, traversa di via Vestina. D’Addazio è stato accolto da un gruppo di cittadini, che hanno riferito carenza di manutenzione ordinaria, soprattutto nel verde. Un signore, colpito dalla proposta politica di D’Addazio, ha tenuto a fargli sapere: “Io non voto da anni ma grazie a te mi è tornata la voglia di andare alle urne”.

Nel pomeriggio il comitato mobile D’Addazio si è trasferito nel cuore di Villa Carmine, quartiere più popoloso e storico della città: “Abbiamo trovato l’emblema degli interventi fatti senza un minimo di pianificazione, solo esclusivamente per mantenere e massimizzare il consenso di zona”, ha osservato l’imprenditore, “Esempio clamoroso sono i lavori fatti sulla rotatoria di via Madonna del Carmine: dietro vediamo il nulla fra sterpaglie ed incuria. È ora di programmare il futuro!”.

Domani martedì 21 maggio ore 11:30, nel piazzale di fronte Porto Allegro, lato edicola, è previsto un incontro-dibattito pubblico con i cittadini: Problemi e proposte per il PP1.