MONTESILVANO – “La Lega lavorerà fino all’ultimo minuto utile per compattare la coalizione. Ma allo stesso tempo, se le nostre legittime richieste non dovessero essere prese in considerazione, siamo pronti a correre da soli nel segno della coerenza, per il bene della città e per la credibilità dei partiti”.

L’avvertimento arriva dal segretario provinciale della Lega Pescara, Emanuele Evangelista, e chiarisce definitivamente la posizione del carroccio rispetto alle elezioni amministrative in programma a giugno a Montesilvano, segnando ancora una spaccatura all’interno della maggioranza di centrodestra che rischia di non presentarsi compatta alle consultazioni.

Il caso è scoppiato dopo che il carroccio ha scaricato l’attuale sindaco e presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis, che si dice pronto a scendere in campo con liste civiche, candidando al suo posto l’ex assessore Anthony Aliano e questo perché, secondo quanto lamentato, De Martinis avrebbe fatto votare altri candidati, rispetto a quelli leghisti, alle regionali del 10 marzo.

E così, mentre la Lega chiede unità sul nome di Aliano, i vertici di FdI, con in testa il presidente della Regione Marco Marsilio, e di Forza Italia, continuano a premere per la riconferma dell’uscente De Martinis, anche se, secondo quanto si è appreso, in diversi dai due partiti sarebbero propensi ad appoggiare Aliano.

Da qui l’appello di Evangelista: “La Lega lavora per l’unità della coalizione e per il miglior programma possibile per Montesilvano. Sono fiducioso che i nostri alleati condivideranno le nostre riflessioni assicurando la compattezza del centrodestra e che daranno il loro sostegno alla candidatura di Anthony Aliano”. (a.c.)