VOTO MONTESILVANO: NOI MODERATI, “NON MINIAMO CENTRODESTRA, SI CORRA UNITI”

MONTESILVANO – “In vista delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale della Città di Montesilvano, previste il prossimo giugno, Noi Moderati intende focalizzare l’attenzione dei partiti della coalizione di centro destra sui principi ed il modus operandi con i quali nasce una candidatura unitaria”.

Lo dichiara in una nota Aurelio Cilli, commissario provinciale di Pescara per le elezioni amministrative di Noi Moderati, in merito alle comunali di Montesilvano che vedono un centrodestra spaccato, con la Lega che ha deciso di candidare l’ex assessore Anthony Aliano, dopo la rottura con il sindaco eletto con il carroccio, Ottavio De Martinis, che è anche presidente della Provincia di Pescara, che è invece sostenuto dai vertici di Fratelli d’Italia e Forza Italia.

“Sulla base dell’esperienza politica del passato, che ha portato il centrodestra a scelte unitarie e vincenti nel corso degli anni” precisa il commissario del partito Cilli, “i partiti accreditati a quest’area hanno sempre espresso candidature del sindaco uscente”.

“Le dichiarazioni del sindaco De Martinis”, prosegue Cilli, “che è pronto a ricandidarsi, sostenuto da una lista civica e con la disponibilità di alcuni partiti accreditati a quest’area, creano un’imbarazzante divisione all’intera coalizione”.

Infine, conclude il commissario del partito di Noi Moderati, “riteniamo che sia necessaria una riflessione, perché questa scelta rischierebbe di minare l’unità del centrodestra che ha garantito poco più di un mese fa la vittoria di Marco Marsilio in Regione ed è garanzia di buongoverno nazionale, regionale e comunale”.